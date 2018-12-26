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"Ситуация неутешительная". СНБО сегодня решит, продолжать ли военное положение, - СМИ


фото: president.gov.ua
Совет национальной безопасности и обороны сегодня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос продления военного положения

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Администрации президента.

По словам источника, заседание СНБО ориентировочно начнется в 14:00. Совет нацбезопасности и обороны заслушает доклад военных о текущей ситуации.

"На сегодня есть намерения не продолжать военное положение. Но, насколько нам известно, ситуация складывается не очень утешительная. Все будет зависеть от того, что скажут военные", - сообщил источник.

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