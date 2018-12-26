"Ситуация неутешительная". СНБО сегодня решит, продолжать ли военное положение, - СМИ
26 декабря, 2018, 11:07
Совет национальной безопасности и обороны сегодня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос продления военного положения
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Администрации президента.
По словам источника, заседание СНБО ориентировочно начнется в 14:00. Совет нацбезопасности и обороны заслушает доклад военных о текущей ситуации.
"На сегодня есть намерения не продолжать военное положение. Но, насколько нам известно, ситуация складывается не очень утешительная. Все будет зависеть от того, что скажут военные", - сообщил источник.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- 26 декабря в 14:00 в Украине заканчивается действие введенного в 30 суток военного положения в десяти областях.
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