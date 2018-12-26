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На Сицилии произошло землетрясение: десятки пострадавших


фото: REUTERS
На Сицилии, вблизи муниципалитета Виагранде (Италия) из-за извержения вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8

Об этом сообщает агентство Reuters .

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в области к северу от Катании на склонах горы Этна на Сицилии утром в среду, причинив ущерб зданиям и ранив около 30 человек, сообщили чиновники", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, усложнив видимость
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