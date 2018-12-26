В ДТП в Конго погибли по меньшей мере 50 человек
26 декабря, 2018, 10:42
Примерно 50 человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго
Как сообщает радио Okapi со ссылкой на власти страны, авария произошла в понедельник, 24 декабря, в городе Кисанту, что в 200 километрах столицы страны, Киншасы.
Местная полиция заявляет, что причиной столкновения стало превышение скорости.
- Ранее в ДР Конго разбился самолет Ан-26, которым вероятно руководил российский экипаж.
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