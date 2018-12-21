В Конго разбился Ан-26, среди экипажа были россияне, - РосЗМИ
21 декабря, 2018, 15:33
В Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-26, которым вероятно руководил российский экипаж
Об этом сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов, передает ТАСС.
По неподтвержденным данным, самолетом управлял российский экипаж.
"На борту самолета по не подтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России", - сказал он.
По словам дипломата, судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна.
"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место катастрофы самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", - заявил Сентебов.
- Ан-26 - турбовинтовой военно-транспортный самолет, его разработка началась в АНТК имени Олега Антонова.
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