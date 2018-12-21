В Конго разбился Ан-26, среди экипажа были россияне, - РосЗМИ

21 декабря, 2018, 15:33

В Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-26, которым вероятно руководил российский экипаж

Об этом сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов, передает ТАСС.

По неподтвержденным данным, самолетом управлял российский экипаж.

"На борту самолета по не подтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России", - сказал он.

По словам дипломата, судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна.

"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место катастрофы самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", - заявил Сентебов.