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Из-за непогоды в четырех областях ограничили движение фур и общественного транспорта


фото: dsns.gov.ua
В Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях ограничено движение

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В этих областях ограничено движение тяжеловесного и общественного транспорта.

По состоянию на 14:00 осложнено движение на Полтавщине, на автодороге М-03 между с. Красногоровка и с. Бригадировка (пробка около 22 км). Полиция перекрыла движение для работы техники автодора. Движение периодически возобновляется. Также ГСЧС развернула три передвижных пункта обогрева.

В буксировке нуждались 786 автомобилей. Для этого привлекли более 900 человек и 250 единиц техники.

На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено.

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