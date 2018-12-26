Из-за непогоды в четырех областях ограничили движение фур и общественного транспорта
26 декабря, 2018, 16:48
В Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях ограничено движение
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В этих областях ограничено движение тяжеловесного и общественного транспорта.
По состоянию на 14:00 осложнено движение на Полтавщине, на автодороге М-03 между с. Красногоровка и с. Бригадировка (пробка около 22 км). Полиция перекрыла движение для работы техники автодора. Движение периодически возобновляется. Также ГСЧС развернула три передвижных пункта обогрева.
В буксировке нуждались 786 автомобилей. Для этого привлекли более 900 человек и 250 единиц техники.
На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено.
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