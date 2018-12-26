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Укрпочта повысила тарифы на пересылку

С 1 января ПАО "Укрпочта" повышает стоимость универсальных услуг по пересылке

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Так, стоимость простой письменной корреспонденции весом от 1 г до 3 кг включительно повышена на 14,3% - для неприоритетных, на 11,1% - для приоритетных отправлений.

Также повышены тарифы по пересылке отправлений "Стандарт", "Экспресс" и SmartBox. Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Стандарт" весом 10 кг составит 42 грн в пределах области, 48 грн - в пределах Украины (нынешние тарифы 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Стоимость отправки весом 30 кг составит 80 грн в пределах области, 85 грн - в пределах Украины (нынешние тарифы 75 грн и 81 грн соответственно).

Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Экспресс" весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн - в пределах Украины (действующие тарифы - 44 грн и 50 грн соответственно). Стоимость отправки весом 30 кг составит 90 грн в пределах области, 95 грн - в пределах Украины (действующие тарифы - 84 и 90 грн соответственно). При этом доставка в село включена в тариф.

Стоимость пересылки отправления в тарифной линейке SmartBox для размера XS возрастет в среднем на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S - на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М - на 12,8% (с 39 до 44 грн), для размера L - на 11,1% (с 45 до 50 грн).

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке простых бандеролей до 3 кг осталась на уровне 2018 года.

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