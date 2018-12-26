Украина может продлить запрет на въезд россиян
26 декабря, 2018, 15:52
На заседании Совета нацбезопасности и обороны могут продлить запрет на въезд мужчин из России
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Военное положение приостановлено, но что касается повышенного контроля за въездом иностранцев, то этот контроль, скорее всего, сохранится. Потому что угроза на государственной границе есть", - заявил Слободян.
Он уточнил, что контроль за въездом иностранцев могут продолжить в том формате, в котором он был во время военного положения.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине.
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