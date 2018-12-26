Украина может продлить запрет на въезд россиян

26 декабря, 2018, 15:52

На заседании Совета нацбезопасности и обороны могут продлить запрет на въезд мужчин из России

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Военное положение приостановлено, но что касается повышенного контроля за въездом иностранцев, то этот контроль, скорее всего, сохранится. Потому что угроза на государственной границе есть", - заявил Слободян.

Он уточнил, что контроль за въездом иностранцев могут продолжить в том формате, в котором он был во время военного положения.