Турция сосредоточила танки возле сирийской границы

26 декабря, 2018, 13:13

В приграничных с Сирией районах Турции наблюдается движение военной техники ВС Турции в направлении к границе

Об этом сообщает CNN Turk .

"Бронетранспортеры и боевые машины, перевозящие танки, недавно переместились в Килис (город и провинция в юго-центральной части Турции, на границе с Сирией - ред.)", - говорится в сообщении.

Кроме бронетранспортеров и военных машин, нагруженных танками, а также на пути к Килис было замечено технику с личным составом с сопровождением для безопасности.