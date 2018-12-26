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Турция сосредоточила танки возле сирийской границы


фото: REUTERS
В приграничных с Сирией районах Турции наблюдается движение военной техники ВС Турции в направлении к границе

Об этом сообщает CNN Turk .

"Бронетранспортеры и боевые машины, перевозящие танки, недавно переместились в Килис (город и провинция в юго-центральной части Турции, на границе с Сирией - ред.)", - говорится в сообщении.

Кроме бронетранспортеров и военных машин, нагруженных танками, а также на пути к Килис было замечено технику с личным составом с сопровождением для безопасности.

  • Напомним, 12 декабря, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.
  • В тот же день стало известно, что американские военные установили на турецко-сирийской границе наблюдательные посты.
  • Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии.
  • А сирийские курды сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции.
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