Трамп рассматривает увольнение министра финансов США, - СМИ

26 декабря, 2018, 11:22

Президент США Дональд Трамп недоволен работой министра финансов Стивена Мнучина и считает его ответственным за падение основных фондовых индексов перед Рождеством

Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник.

Отмечается, что 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, однако, по информации источника телеканала, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов в преддверии Рождества.

Он также отметил, что министр финансов находится в "серьезной опасности", а растущее недовольство главы государства может привести к его увольнению.

"Мнучин находится под прицелом", - подчеркнул собеседник CNN.

Белый дом опровергает эту информацию.

Напомним, министр обороны США Джеймс Маттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.