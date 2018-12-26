Слишком много дронов: с 2019 года в Австралии разгонять беспилотники

26 декабря, 2018, 14:55

Правительство Австралии поручит разработать технологию для перехвата управления дронами. Ее используют, если беспилотники будут представлять угрозу в общественных местах

Об этом пишет AFP.

Кроме перехвата управления, технология позволит идентифицировать серийный номер дрона и расположение контроллера. Разработкой системы займется Австралийское управление безопасности гражданской авиации (CASA), ее испытания пройдут в 2019 году.

"В следующем году мы получим возможность определять типы беспилотников, где и как часто они используются, и, конечно, определять, не нарушают их владельцы установленных правил", - говорит Питер Гибсон с CASA.