Слишком много дронов: с 2019 года в Австралии разгонять беспилотники
26 декабря, 2018, 14:55
Правительство Австралии поручит разработать технологию для перехвата управления дронами. Ее используют, если беспилотники будут представлять угрозу в общественных местах
Об этом пишет AFP.
Кроме перехвата управления, технология позволит идентифицировать серийный номер дрона и расположение контроллера. Разработкой системы займется Австралийское управление безопасности гражданской авиации (CASA), ее испытания пройдут в 2019 году.
"В следующем году мы получим возможность определять типы беспилотников, где и как часто они используются, и, конечно, определять, не нарушают их владельцы установленных правил", - говорит Питер Гибсон с CASA.
- 20 декабря аэропорт Гатвик, второй по загруженности в Великобритании, отменил все вылеты и перенес посадку в другие города из-за дронов, которые кружили над взлетной полосой.
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