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Слишком много дронов: с 2019 года в Австралии разгонять беспилотники

Правительство Австралии поручит разработать технологию для перехвата управления дронами. Ее используют, если беспилотники будут представлять угрозу в общественных местах

Об этом пишет AFP.

Кроме перехвата управления, технология позволит идентифицировать серийный номер дрона и расположение контроллера. Разработкой системы займется Австралийское управление безопасности гражданской авиации (CASA), ее испытания пройдут в 2019 году.

"В следующем году мы получим возможность определять типы беспилотников, где и как часто они используются, и, конечно, определять, не нарушают их владельцы установленных правил", - говорит Питер Гибсон с CASA.

 

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