Генассамблея ООН не поддержала резолюцию России по РСМД

21 декабря, 2018, 22:05

Генассамблея ООН не приняла резолюцию России о продлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в своем Twitter.

Россия предложила сохранить соблюдение действия договора о ликвидации РСМД. Это решение было принято. "Против" проголосовали 46 делегатов, "за" 43, воздержались - 78. Для принятия решения необходимо третья часть голосов.

Представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Договор о РСМД "сделал существенный вклад в международную безопасность и стабильность", а отказ от него имеет серьезные последствия.

Американская сторона выступила против принятия проекта этой резолюции.

"США проголосуют против проекта резолюции, поскольку РФ постоянно его нарушает. Россия разрабатывает, тестирует системы ракет, которые имеют дальность свыше 500 км и которые запрещены по ДРСМД", - сказал американский представитель.

Отметим, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Как сообщалось ранее, в США есть доказательства, что Россия разработала и испытывает запрещенную ракету 9M729. Ракета разработана в рамках нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Справка: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5500 километров.