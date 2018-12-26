Политузнику Кремля Дудке грозит инсульт
26 декабря, 2018, 21:10
Владимиру Дудке, которого россияне задержали в Севастополе по сфабрикованному делу, угрожает инсульт
Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook
"По информации его сына, у Владимира повышенное артериальное давление и гипертонический криз. Ему срочно необходима медицинская помощь", - отметила Денисова.
Она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием немедленно оказать Владимиру Дудке необходимую медицинскую помощь.
Как сообщалось ранее, Денисова обратилась в Совет Европы из-за пыток в РФ украинского политзаключенного Дудки. Из него выбивали "признание" электрическим током и угрозами убийства.
- Напомним, Владимир Дудко задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе по очередному сфабрикованному делу "Украинских диверсантов" вместе с Дмитрием Штыбликовым и Алексеем Бессарабовым.
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