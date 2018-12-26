Политузнику Кремля Дудке грозит инсульт

26 декабря, 2018, 21:10

Владимиру Дудке, которого россияне задержали в Севастополе по сфабрикованному делу, угрожает инсульт

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

"По информации его сына, у Владимира повышенное артериальное давление и гипертонический криз. Ему срочно необходима медицинская помощь", - отметила Денисова.

Она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием немедленно оказать Владимиру Дудке необходимую медицинскую помощь.

Как сообщалось ранее, Денисова обратилась в Совет Европы из-за пыток в РФ украинского политзаключенного Дудки. Из него выбивали "признание" электрическим током и угрозами убийства.