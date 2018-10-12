Денисова обратилась к Совету Европы из-за пыток в РФ украинского политзаключенного Дудки

12 октября, 2018, 10:01

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прислала Европейскому комитету по предупреждению пыток письмо с просьбой расследовать пытки российскими силовиками украинского политзаключенного Владимира Дудки

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Я обратилась к председателю Европейского комитета по предупреждению пыток Йенса Модвига. Я попросила его обеспечить расследование и наказание виновных в преступлении, которое было совершено по Владимиру Дудке. Также я настаиваю на проведении независимого медицинского обследования Владимира. Российская Федерация должна выполнять взятые на себя обязательства вязания перед международным сообществом ", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, с украинца выбивали "признание" электрическим током и угрозами убийства.

"С болью восприняла информацию о пытках Владимира сотрудниками правоохранительных органов РФ. В XXI веке - дикость даже слышать об этом, но такая практика до сих пор существует. Российские правоохранители" выбили "из Владимира пыткам электрическим током и угрозами убийства свидетельство о признании вины. И никто до сих пор не наказан за это, более того, никто даже и не расследует это преступление. Ситуация требует срочного вмешательства международных органов ", - подчеркнула Денисова.