Гололедица на дорогах и мокрый снег: прогноз погоды на 26 декабря

25 декабря, 2018, 20:37

В среду, 26 декабря, в западных и северных областях, а до конца суток - в большинстве областей Украины ожидается снег, усиление ветра и метели

Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"На Западе снег смешиваться с мокрым снегом и местами дождь. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного. Температура воздуха. Кто хочет мороза - пожалуйста. Ближайшей ночью ожидается -2 ...- 9 градусов. Завтра днем на Левобережье -1 ...- 6 градусов, на Правобережье 0 ... + 3 градуса ", - отметила метеоролог.

В Киеве 26 декабря ожидается снегопад и ветер с сильными порывами, возможны метели.

"Ближайшей ночью в столице подмерзнет до -5 ...- 7 градусов, а уже завтра днем потеплеет до оттепели", - добавила госпожа Диденко.

В то же время Укргидрометцентр в Facebook предупреждает о гололеде на дороогах 26 декабря, на Левобережье и на крайнем западе ожидается снег, днем в Украине, кроме южной части, - мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с.