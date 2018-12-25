 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гололедица на дорогах и мокрый снег: прогноз погоды на 26 декабря

В среду, 26 декабря, в западных и северных областях, а до конца суток - в большинстве областей Украины ожидается снег, усиление ветра и метели

Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"На Западе снег смешиваться с мокрым снегом и местами дождь. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного. Температура воздуха. Кто хочет мороза - пожалуйста. Ближайшей ночью ожидается -2 ...- 9 градусов. Завтра днем на Левобережье -1 ...- 6 градусов, на Правобережье 0 ... + 3 градуса ", - отметила метеоролог.

В Киеве 26 декабря ожидается снегопад и ветер с сильными порывами, возможны метели.

"Ближайшей ночью в столице подмерзнет до -5 ...- 7 градусов, а уже завтра днем потеплеет до оттепели", - добавила госпожа Диденко.

В то же время Укргидрометцентр в Facebook предупреждает о гололеде на дороогах 26 декабря, на Левобережье и на крайнем западе ожидается снег, днем в Украине, кроме южной части, - мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2018 вторник

больше новостей

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать