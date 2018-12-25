В Италии проснулся и извергается вулкан Этна
25 декабря, 2018, 20:01
На итальянском острове Сицилия проснулся и начал извергаться вулкан Этна
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Извержение началось в канун праздника Рождества западного обряда - 24 декабря: вулкан выпустил столб дыма и пепла. Этому предшествовали подземные толчки, самый мощный из которых был магнитудой 4,3.
Информации о пострадавших в результате извержения вулкана пока не поступало.
Этна - самый большой активный вулкан Италии, который мощнее Везувия в более чем 2,5 раза.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-