В Италии проснулся и извергается вулкан Этна

25 декабря, 2018, 20:01

На итальянском острове Сицилия проснулся и начал извергаться вулкан Этна

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Извержение началось в канун праздника Рождества западного обряда - 24 декабря: вулкан выпустил столб дыма и пепла. Этому предшествовали подземные толчки, самый мощный из которых был магнитудой 4,3.

Информации о пострадавших в результате извержения вулкана пока не поступало.

Этна - самый большой активный вулкан Италии, который мощнее Везувия в более чем 2,5 раза.