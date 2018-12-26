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Маттис обратился с последним словом к военным


фото: REUTERS
Глава Пентагона Джеймс Маттис, который подал в отставку, выступил с последним словом перед американскими военными и поздравил их с Рождеством

Об этом передает The New York Post.

Маттис отметил, что с момента основания США, американские военные не всегда праздновали Рождество, так как воевали и защищали демократию.

"Я хочу сказать спасибо всем ребятам, которые держат линию обороны в 2018 году на суше, в море или воздухе, и хранят веру. Желаю вам счастливого Рождества и да хранит вас Бог", - заявил Маттис.

Напомним, министр обороны США Джеймс Маттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками "ИГ" в Сирии.

23 декабря исполняющим обязанности главы Пентагона стал заместитель министра обороны Патрик Шанахан.

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