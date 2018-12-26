Лукашенко сказал, что уже не считает Россию братским государством

26 декабря, 2018, 10:07

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что больше не считает Россию "братским государством"

Об этом он заявил 24 декабря во время заседания Кабинета министров, передает "Радио Свобода" .

Лукашенко заявил, что больше не считает Россию братским государством "потому что, как мне сообщили, в России это не воспринимается".

Лукашенко заявил это после того, как Россия отказалась предоставлять финансовую компенсацию на экспортные пошлины Беларуси.

Белорусская сторона хочет от России компенсации за "налоговый маневр", который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Минск оценивает свои потери из-за "налоговго маневра" в 2019 году на уровне 383 миллионов долларов.

Впрочем, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Кремль никаких обещаний не давал.

Во вторник, 25 декабря, меньше чем за час до начала переговоров Лукашенко с Путиным, которые проводили уже двенадцатый раз в этом году, Силуанов ответил на комментарий Лукашенко и заявил, что "в последнее время состоялась потеря доверия".

"Мы не доверяем работе вашей таможни", - сказал Силуанов во время неформального общения с прессой в Кремле.

Отмечается, что отношения Минска и Москвы осложнились после взаимных обвинений, связанных с новыми пошлинами на нефть и газ. Беларусь называет эти выплаты искусственно завышенными, а РФ неоднократно выражала беспокойство за нарушения на белорусской таможне.

Россия, Беларусь и Казахстан действуют в рамках договоренности, по которой Москва посылает нефть и нефтепродукты в Беларуси, не платя пошлины, а Беларусь реэкспортирует некоторые из этих товаров и оставляет себе поступления.

РФ использует дешевый энергоэкспорт и займы в Беларусь для того, чтобы удерживать эту страну в геополитической орбите Москвы, впрочем, бюджетная ситуация в России становится более сложной, особенно из-за западных санкций.

Но президент России перед началом встречи сказал, что отношения двух стран "развиваются достаточно успешно". Он признал, что есть и проблемы: "Если договоримся, то будет совсем хорошо".

В то же время, Лукашенко, призвал "не тянуть существующие проблемы в новый год".