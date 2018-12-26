Киев перенес запуск электронного билета для транспорта на период "после праздников"
Об этом сообщает " НВ ".
"Презентация билета переносится по техническим причинам и состоится уже после праздников", - сообщили в КГГА.
Напомним, с 1 ноября в Киеве должна была заработать система единого билета
Е-билет - это специальная проезжая карточка, которую в дальнейшем можно будет пополнять деньгами для оплаты проезда.
22 декабря КГГА сообщила о запуске продаж единого билета, его презентация должна была состояться 26 декабря.
К 30 октября 2019 продлится тестовый период эксплуатации системы, поскольку в ней еще есть недостатки.
Электронный билет будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты.
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На сегодня в столице установили около 1,2 тыс. валидаторов - специальных считывающих устройств - в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро.
Купить карты можно будет в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продажам.
При этом контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.
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