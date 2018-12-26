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КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги


фото: REUTERS
В среду, 26 декабря, КНДР и Южная Корея провели церемонию символического объединения железнодорожных систем двух стран

Об этом сообщает агентство Yonhap .

Церемония состоялась на станции пограничного города Кэсон, около 10:00 утра, в присутствии высокопоставленных чиновников двух Корей.
Гости прибыли на церемонию на специальных поездах.

В мероприятии приняли участие официальные представители ООН, России, Китая и Монголии. Представители Южной Кореи и КНДР рассматривают возможность соединения межкорейского железной дороги с Транссибирской магистралью с целью создания транспортного маршрута из Кореи в Европу.

К разделению Кореи Север с Югом соединяли две железнодорожные линии - одна на западе, другая - на востоке. Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения. Сеул выделил около 57 млн долларов на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.

30 ноября состоялась церемония запуска первого поезда из Южной Кореи.

В апреле 2018 состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в приграничном селе Пханмунджом. Стороны согласились с необходимостью нормализации отношений "ради мира и процветания двух стран". Также стороны анонсировали подписание мирного договора, формально завершит войну на Корейском полуострове. Ким Чен Ын объявил о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы.

  • Ранее КНДР заявила, что не откажется от ядерного оружия в одностороннем порядке.
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