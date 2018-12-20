КНДР заявила, что не откажется от ядерного оружия в одностороннем порядке

"В четверг Северная Корея заявила, что никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного оружия, если Соединенные Штаты первыми не устранят ядерную угрозу", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, такое заявление может нанести вред хрупкой дипломатии между Вашингтоном, Сеулом и Пхеньяном в вопросах ядерного кризиса.

Подобное заявление также говорит о том, что Северная Корея требует от США вывода или значительного сокращения американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее, который станет серьезным камнем преткновения для потенциальной сделки по разоружению.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились 12 июня в Сингапуре, где они договорились о процессе «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, не уточнив при этом, когда и как это будет происходить.

Сейчас ядерные переговоры между странами зашли в тупик. Соединенные Штаты хотят, чтобы Северная Корея предоставила подробный отчет о ядерных и ракетных объектах, которые будут проверены и демонтированы в рамках потенциальной сделки, в то время как Пхеньян настаивает на том, чтобы для начала с КНДР были сняты санкции.