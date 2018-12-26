Кевина с "Один дома" могли бы посадить на 4 года за шалости в фильме

26 декабря, 2018, 09:46

Сюжет знаменитого рождественского фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" оценили в соответствии с английским законом на наличие правонарушений главными героями

Это в шутку сделали авторы Twitter-аккаунта The Secret Barrister ( "Секретный адвокат"), который специализируется на юридической информации, сообщает Daily Mail .

Фильм "Один дома" оценили на наличие настоящих правонарушений и в результате главного героя киноленты Кевина Макаллистер "признали виновным" в нанесении тяжких телесных повреждений, мошенничестве с картой отца, коррупции (в отношении сотрудников отеля Plaza). Ему бы грозил срок 4 года в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей.

Родителям Кевина по закону "О детской безнадзорность" могло бы грозить до 10 лет тюрьмы.

Продавец фейерверка, который продал Кевину петарды, мог получить до полугода за продажу взрывчатых веществ несовершеннолетнему.

За побег из тюрьмы бандитам грозил бы пожизненный срок. Кроме того, до 10 лет - за подготовку ограбления детского магазина и до 7 лет - за похищение мальчика.

Птичницей из парка можно обвинить в нарушении английского "Закона о бродяжничестве" в 1824 году.

*** HOME ALONE 2 LIVE-TWEET: THE RULES ***



This lecture explores the Christmas classic "Home Alone 2" through the lens of English and Welsh law.



Contributions and observations are welcome, but I'm perfectly prepared to tweet the entire film to a wall of embarrassed silence. - The Secret Barrister (@BarristerSecret) December 22, 2018