Маколей Калкин через 28 лет снова сыграл одного дома. На этот раз для Google

20 декабря, 2018, 09:24

Актер Маколей Калкин повторил роль Кевина из фильма "Один дома" в рекламе Google через 28 лет

Соответствующую рекламу Google запустил 19 декабря.

Рекламу сняли по мотивам культовой рождественской комедии "Один дома". Главную роль в видео исполнил актер Маколей Калкин.

Как и 28 лет назад, его персонаж Кевин остался на праздники один и наслаждается отсутствием громкой и надоедливой семейки.

В ролике воссоздали оригинальные сцены, где актер так же прыгает на кровати, смотрит фильм "Ангелов с грязными лицами" и готовит ловушки для бандитов. При этом все задачи он отдает своему Google Assistant.