Маколей Калкин через 28 лет снова сыграл одного дома. На этот раз для Google
20 декабря, 2018, 09:24
Актер Маколей Калкин повторил роль Кевина из фильма "Один дома" в рекламе Google через 28 лет
Соответствующую рекламу Google запустил 19 декабря.
Рекламу сняли по мотивам культовой рождественской комедии "Один дома". Главную роль в видео исполнил актер Маколей Калкин.
Как и 28 лет назад, его персонаж Кевин остался на праздники один и наслаждается отсутствием громкой и надоедливой семейки.
В ролике воссоздали оригинальные сцены, где актер так же прыгает на кровати, смотрит фильм "Ангелов с грязными лицами" и готовит ловушки для бандитов. При этом все задачи он отдает своему Google Assistant.
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