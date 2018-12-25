Захваченный русскими сотрудник СБУ назвался военнопленным и отказался свидетельствовать
25 декабря, 2018, 20:17
Сотрудник СБУ Андрей Драч, захваченный во время российской агрессии в районе Керченского пролива, объявил себя военнопленным
Об этом сообщил в Facebook адвокат Украинский Артем Пепа.
"Андрей в рамках допроса заявил о том, что считает себя военнопленным, в другой части вопросов отказался от дачи показаний. Чувствует себя хорошо, всем волонтерам передает благодарность за помощь, настроение у него положительный! Родным и близким передает большой привет, надеется на скорое возвращение домой ! " - написал адвокат.
Накануне, 24 декабря, еще трое украинских моряков назвали себя военнопленными и отказались давать показания.
Таким образом, уже 22 из 24 захваченных Россией украинских моряков объявили себя военнопленными.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокацию" Украина в "российских территориальных водах" .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины . Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украины при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини и правительства ЕС к санкциям против РФ .
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирования Россией Керченского пролива привело к кораблекрушений . Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
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