 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Захваченный русскими сотрудник СБУ назвался военнопленным и отказался свидетельствовать


фото: 24tv.ua
Сотрудник СБУ Андрей Драч, захваченный во время российской агрессии в районе Керченского пролива, объявил себя военнопленным

Об этом сообщил в Facebook адвокат Украинский Артем Пепа.

"Андрей в рамках допроса заявил о том, что считает себя военнопленным, в другой части вопросов отказался от дачи показаний. Чувствует себя хорошо, всем волонтерам передает благодарность за помощь, настроение у него положительный! Родным и близким передает большой привет, надеется на скорое возвращение домой ! " - написал адвокат.

Накануне, 24 декабря, еще трое украинских моряков назвали себя военнопленными и отказались давать показания.

Таким образом, уже 22 из 24 захваченных Россией украинских моряков объявили себя военнопленными.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2018 вторник

больше новостей

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать