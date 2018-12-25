Захваченный русскими сотрудник СБУ назвался военнопленным и отказался свидетельствовать

25 декабря, 2018, 20:17

Сотрудник СБУ Андрей Драч, захваченный во время российской агрессии в районе Керченского пролива, объявил себя военнопленным

Об этом сообщил в Facebook адвокат Украинский Артем Пепа.

"Андрей в рамках допроса заявил о том, что считает себя военнопленным, в другой части вопросов отказался от дачи показаний. Чувствует себя хорошо, всем волонтерам передает благодарность за помощь, настроение у него положительный! Родным и близким передает большой привет, надеется на скорое возвращение домой ! " - написал адвокат.

Накануне, 24 декабря, еще трое украинских моряков назвали себя военнопленными и отказались давать показания.

Таким образом, уже 22 из 24 захваченных Россией украинских моряков объявили себя военнопленными.