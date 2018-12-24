Еще трое украинских моряков назвали себя военнопленными и отказались свидетельствовать

24 декабря, 2018, 21:18

Уже 21 украинских военных, были захвачены российскими военными в результате акта агрессии в нейтральных водах Черного моря 25 ноября, назвали себя под протокол военнопленными

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов .

К началу следственных действий с членом экипажа рейдового буксира "Яны-Капу" Юрием Будзилом смог пообщаться адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Айдер Азаматов.

"Сегодня состоялись следственные действия по военнопленного украинского моряка Юрия Будзила - члена экипажа рейдового буксира" Яны-Капу "... В ходе следственных действий Юрий Будзило заявил следователю под протокол, что является военнопленным. От дачи других показаний отказался ", - написал Полозов.

Адвокаты в понедельник встретились и с другим моряком с буксира "Яны-Капу" Андреем Шевченко, который, по словам Полозова, также заявил, что является военнопленным.

Кроме того Полозов сообщил, что адвокат из команды защиты встретился с моряком Михаилом Власюком.

"В ходе следственных действий Власюк под протокол заявил, что является военнопленным. Он стал 21-м Украинских моряком, который заявил российским следователям ФСБ, является военнопленным", - сообщил Полозов.

Перед началом следственных действий адвокатам была предоставлена возможность пообщаться с Шевченко, Будзилом и Власюком.

"Шевченко в хорошем настроении, жалоб на здоровье не высказывал. Список предметов и продуктов, которые ему необходимы, уже передано волонтерам. ... Будзило чувствует себя хорошо, настроение хорошее. Сообщил, что вещи и продукты, которые ему передали волонтеры, пришли , пока нужды ни в чем не имеет. Власюк сообщил, что его держат в двухместной камере, все необходимые продукты и вещи ему передали через волонтеров. На здоровье не жалуется, чувствует себя нормально, не подавлен ", - сообщил адвокат.

В общем русскими были захвачены 24 украинских военных моряков и работников контрразведки Службы безопасности Украины, находившихся на борту буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь".

В соответствии с действующими конвенциями [Положения о законах и обычаях сухопутной войны (приложение к четвёртому Гаагской конвенции 1907) и Женевская конвенция 1949 об обращении с военнопленными] военнопленные находятся во власти неприятельского правительства, а не отдельных лиц или воинских частей, и они нуждаются гуманного обращения, которое категорически запрещает любое насилие над ними и дискриминации по признакам расы, национальности, веры, пола, политических взглядов, имущественного положения и тому подобное. После окончания военных действий военнопленные освобождаются и репатриюються.

Спецпредставитель Дерджепу США курт Волкер предполагал, что Россия может освободить пленных украинских моряков к Рождеству.