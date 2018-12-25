В полиции прокомментировали задержание "автомайдановцев" в Одессе

25 декабря, 2018, 17:03

Полиция Одесской подтвердила задержание трех активистов во время акции против строительства кинологического площадки на территории Мемориала героической обороны Одессы четыреста одиннадцатой береговой батареи

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Так, полицейские утверждают, что участники акции с применением слезоточивого газа устроили драку со стражами порядка.

"В ходе акции один из правонарушителей высказывался нецензурной бранью в адрес правоохранителей. Его вывели с места проведения акции и сопроводили до служебного автомобиля полицейских для дальнейшего доставки в отделение полиции. Двое других участников акции, чтобы помешать правоохранителям задержать товарища, отправились следом. Один из них ударил полицейского, а другой оказал неповиновение полицейским и мешал им посадить в автомобиль правонарушителя ", - говорится в сообщении.

Все трое доставлены в Таировское отделение полиции.

По двум задержанных составлены административные протоколы: действия одного квалифицировали по ст. 173 (мелкое хулиганство), другой - по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КоАП. Обоих задержанных опросили и отпустили.

Третьего задержанного опросили в рамках производства по ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа). После вручения ему повестки о вызове в орган досудебного расследования его также должны отпустить.