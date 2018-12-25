В Одессе задержали лидера местного "Автомайдана"

25 декабря, 2018, 14:54

В Одессе задержали лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко, который участвовал в сносе забора на зеленой зоне города

Об этом сообщает Громадське.

По его словам, в Одессе на акцию против забора вышли местные жители, а также активисты "Автомайдана" и члены партии "Национальный корпус". Они утверждают, что забор на территории Мемориала героической обороны Одессы четыреста одиннадцатой береговой батареи установили незаконно, без документов.

"Когда нас начали задерживать - мы препятствовали действиям полиции, и началась потасовка. Нас начали сажать в машину (полиции - ред.)", - сказал активист.

В отделение доставили троих участников акции. По состоянию на 13:50 Виталий Устименко сказал, что полиция не может объяснить им их статус, и будут ли составлять протокол о нарушении - тоже неизвестно.