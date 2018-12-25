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Представительство НАТО в Украине поздравило с Рождеством на 9 языках

Представительство НАТО в Украине записало рождественское видеопоздравление на 9 языках для христиан западного обряда

Ролик обнародовала в Facebook пресс-служба представительства.

"Представительство НАТО в Украине поздравляет с Рождеством всех, кто празднует сегодня!" - говорится в заметке.

Представители Альянса поздравили верующих словацком, французском, венгерском, литовском, польском, чешском, немецком и английском языках.

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