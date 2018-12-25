Представительство НАТО в Украине поздравило с Рождеством на 9 языках
25 декабря, 2018, 17:21
Представительство НАТО в Украине записало рождественское видеопоздравление на 9 языках для христиан западного обряда
Ролик обнародовала в Facebook пресс-служба представительства.
"Представительство НАТО в Украине поздравляет с Рождеством всех, кто празднует сегодня!" - говорится в заметке.
Представители Альянса поздравили верующих словацком, французском, венгерском, литовском, польском, чешском, немецком и английском языках.
- Напомним, Папа Римский Франциск помолился за мир в Украине в своем рождественском послании.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-