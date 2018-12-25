Папа Римский помолился за мир в Украине в своем рождественском послании

25 декабря, 2018, 16:06

Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском послании попросил мира для Украины

Об этом сообщает Vatican News .

"Пусть же Господь, рождается, принесет облегчение любимой Украине, что с нетерпением стремится заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, что уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан", - говорится в послании.

Понтифик также помолился за "отношения братства и дружбы" для украинских христианских церквей.

"Подтверждаю свою близость христианским общинам этого региона и молюсь за то, чтобы могли строиться отношения братства и дружбы", - добавил Папа Римский Франциск.

Ранее, в ноябре Папа Римский помолился за жертв Голодомора в Украине.