Папа Римский помолился за мир в Украине в своем рождественском послании
25 декабря, 2018, 16:06
Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском послании попросил мира для Украины
Об этом сообщает Vatican News .
"Пусть же Господь, рождается, принесет облегчение любимой Украине, что с нетерпением стремится заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, что уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан", - говорится в послании.
Понтифик также помолился за "отношения братства и дружбы" для украинских христианских церквей.
"Подтверждаю свою близость христианским общинам этого региона и молюсь за то, чтобы могли строиться отношения братства и дружбы", - добавил Папа Римский Франциск.
Ранее, в ноябре Папа Римский помолился за жертв Голодомора в Украине.
- Напомним, 25 декабря в Украине и в мире празднуют Рождество западного обряда .
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