Папа Римский на Рождество призвал мир меньше думать о материальном
25 декабря, 2018, 09:30
Папа Римский Франциск призвал людей в развитых странах жить менее материалистической жизнью
Об этом сообщает ВВС .
"Рождение Христа указало на новый образ жизни:" не накапливать и поглощать, а разделять и дарить ". Давайте спросим себя: действительно ли мне нужны все эти материальные вещи для жизни? Могу ли я прожить без этого?", - сказал Папа Римский.
- Напомним, что второй год подряд Украина официально празднует Рождество Христово 25 декабря.
- Во время праздничных мероприятий на Софийской площади 24 декабря с видеоприветствием к обществу обратился президент Украины Петр Порошенко, присутствующих со сцены поздравили Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, министр культуры Украины Евгений Нищук и народные депутаты Украины.
По теме
3 декабря, 2018 Папа Римский: гомосексуализм это "модно"
25 ноября, 2018 Папа Римский помолился за жертв Голодомора в Украине
17 ноября, 2018 Папа Римский предоставил 16 млн евро пострадавшим на Донбассе
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
3 декабря, 2018 Папа Римский: гомосексуализм это "модно"
25 ноября, 2018 Папа Римский помолился за жертв Голодомора в Украине
17 ноября, 2018 Папа Римский предоставил 16 млн евро пострадавшим на Донбассе
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-