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Папа Римский на Рождество призвал мир меньше думать о материальном

Папа Римский Франциск призвал людей в развитых странах жить менее материалистической жизнью

Об этом сообщает ВВС .

"Рождение Христа указало на новый образ жизни:" не накапливать и поглощать, а разделять и дарить ". Давайте спросим себя: действительно ли мне нужны все эти материальные вещи для жизни? Могу ли я прожить без этого?", - сказал Папа Римский.

  • Напомним, что второй год подряд Украина официально празднует Рождество Христово 25 декабря.
  • Во время праздничных мероприятий на Софийской площади 24 декабря с видеоприветствием к обществу обратился президент Украины Петр Порошенко, присутствующих со сцены поздравили Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, министр культуры Украины Евгений Нищук и народные депутаты Украины.
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