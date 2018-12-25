Папа Римский на Рождество призвал мир меньше думать о материальном

25 декабря, 2018, 09:30

Папа Римский Франциск призвал людей в развитых странах жить менее материалистической жизнью

Об этом сообщает ВВС .

"Рождение Христа указало на новый образ жизни:" не накапливать и поглощать, а разделять и дарить ". Давайте спросим себя: действительно ли мне нужны все эти материальные вещи для жизни? Могу ли я прожить без этого?", - сказал Папа Римский.