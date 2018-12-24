В Киеве на Софиевской площади состоялось празднование Рождества Христова

24 декабря, 2018, 20:48

Во время праздничных мероприятий на Софийской площади с видеоприветствием к обществу обратился Президент Украины Петр Порошенко, присутствующих со сцены поздравили Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, Министр культуры Украины Евгений Нищук и народные депутаты Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

По инициативе протестантских церквей, на Софиевской площади в Сочельник, 24 декабря, состоялось празднование Рождества Христова вместе с Европой и всем миром (кроме протестантов и католиков, 11 из 15 поместных православных церквей празднуют Рождество 25 декабря).

Сочельник начался рождественским представлением. Тысячи киевлян и гостей города пришли на празднование, со сцены поздравили лидеры христианских конфессий и церквей, хоровые детские коллективы и другие профессиональные исполнители.

Напомним, что второй год подряд Украина официально празднует Рождество Христово 25 декабря.