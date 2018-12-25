Оккупанты Крыма отправляют в Сирию делегацию

25 декабря, 2018, 11:54

Делегация из аннексированного Крыма планирует посетить Сирию для переговоров о сотрудничестве

Об этом заявил "глава" оккупационной администрации Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщают российские СМИ.

По словам Овсянникова, в Сирии "представители" Крыма будут с 15 по 17 января. Там они планируют подписать договор с городом Тартус и встретиться с главой Сирии Башаром Асадом.