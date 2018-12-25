Оккупанты Крыма отправляют в Сирию делегацию
25 декабря, 2018, 11:54
Делегация из аннексированного Крыма планирует посетить Сирию для переговоров о сотрудничестве
Об этом заявил "глава" оккупационной администрации Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщают российские СМИ.
По словам Овсянникова, в Сирии "представители" Крыма будут с 15 по 17 января. Там они планируют подписать договор с городом Тартус и встретиться с главой Сирии Башаром Асадом.
- Напомним, Генеральная ассамблея ООН на своем заседании в субботу, 22 декабря 2018 года, поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
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