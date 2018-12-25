На Харьковщине обесточены 112 населенных пунктов, отключены 45 котельных
Об этом сообщил на брифинге директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Харьковской облгосадминистрации Сергей Магдисюк, передает "Интерфакс-Украина" .
"Населенных пунктов полностью обесточено 112, частично - 34 населенных пункта. В городе Харькове обесточены несколько 5- и 9-этажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных", - сказал Магдисюк.
Чиновник отметил, что из-за обесточивания были отключены 45 котельных.
"У нас на сегодня отключены 45 котельных, на которых находятся жилых домов - 201, больниц - пять, школ 37 и девять садов", - уточнил Магдисюк.
По словам чиновника, "Харьковоблэнерго" планирует возобновить подачу электроэнергии к вечеру среды, 26 декабря, если не будет ухудшения погоды.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды Рождество западного обряда без света встретили почти 130 населенных пунктов .
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