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На Харьковщине обесточены 112 населенных пунктов, отключены 45 котельных

Во вторник, 25 декабря, в Харьковской области из-за непогоды по состоянию на 12:00 были обесточены 112 населенных пунктов, еще 34 населенных пункта - обесточены частично

Об этом сообщил на брифинге директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Харьковской облгосадминистрации Сергей Магдисюк, передает "Интерфакс-Украина" .

"Населенных пунктов полностью обесточено 112, частично - 34 населенных пункта. В городе Харькове обесточены несколько 5- и 9-этажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных", - сказал Магдисюк.

Чиновник отметил, что из-за обесточивания были отключены 45 котельных.

"У нас на сегодня отключены 45 котельных, на которых находятся жилых домов - 201, больниц - пять, школ 37 и девять садов", - уточнил Магдисюк.

По словам чиновника, "Харьковоблэнерго" планирует возобновить подачу электроэнергии к вечеру среды, 26 декабря, если не будет ухудшения погоды.

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