Крымский "суд" оставил под стражей еще двух украинских моряков, а в целом - уже 15 пленных
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Ранее в этот же день оккупационный "суд" оставил под стражей старшего матроса Вячеслава Зинченко, капитана третьего ранга Владимира Лесного и мичмана Андрея Шевченко.
"Суд" отклонил апелляцию адвокатов на постановление "Киевского райсуда" Симферополя. В то же время "Верховный суд Крыма" исправил технической ошибки предыдущей инстанции по до завершения ареста украинцев: срок содержания под стражей завершается 24 января, а не 25 января 2019.
Ранее, 19-21 и 24 декабря, "суд" оставил под арестом 10 других украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея опрыскать, Юрия Будзила, Сергея Цибизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюк, Виктора Безпальченка, Владислава Костишина и командира бронекатера " Бердянск "Романа Мокряка.
Апелляции продолжат рассматривать 26 декабря, на очереди - жалобы на арест еще 5 украинцев. При этом апелляций на арест еще четырех украинских моряков пока еще нет.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокацию" Украина в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября «суд» оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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