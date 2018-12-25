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Крымский "суд" оставил под стражей еще двух украинских моряков, а в целом - уже 15 пленных

Оккупационный "Верховный суд Крыма" во вторник, 25 декабря, оставил под арестом украинского матроса Сергея Чулиба и сотрудника СБУ Андрея Драча, захваченных во время агрессии РФ в Керченском проливе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Ранее в этот же день оккупационный "суд" оставил под стражей старшего матроса Вячеслава Зинченко, капитана третьего ранга Владимира Лесного и мичмана Андрея Шевченко.

"Суд" отклонил апелляцию адвокатов на постановление "Киевского райсуда" Симферополя. В то же время "Верховный суд Крыма" исправил технической ошибки предыдущей инстанции по до завершения ареста украинцев: срок содержания под стражей завершается 24 января, а не 25 января 2019.

Ранее, 19-21 и 24 декабря, "суд" оставил под арестом 10 других украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея опрыскать, Юрия Будзила, Сергея Цибизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюк, Виктора Безпальченка, Владислава Костишина и командира бронекатера " Бердянск "Романа Мокряка.

Апелляции продолжат рассматривать 26 декабря, на очереди - жалобы на арест еще 5 украинцев. При этом апелляций на арест еще четырех украинских моряков пока еще нет.

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