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Суд оккупантов оставил под арестом двух украинских моряков

"Верховный суд" Крыма отказал в апелляционных жалобах мичману Андрею Шевченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовому

Об этом сообщает Крим.Реалии .

Защита Лисового делала упор на том, что произошел "вооруженный конфликт между представителями двух регулярных армий", что означает дальнейшее содержание военного под стражей нарушением нормы Женевской конвенции. Также был проигнорирован аргумент, что моряк имеет долю в квартире родителей в Ялте.

После заседания "суда" Лисовой сообщил адвокату, что ни в чем не нуждается, так как волонтеры помогли с одеждой и обувью, а также попросил адвоката поздравить его родных с Новым годом.

Также "суд" отказал в апелляции мичману Андрею Шевченко, при этом сократил срок его содержания под стражей на сутки.

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