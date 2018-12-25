Суд оккупантов оставил под арестом двух украинских моряков
25 декабря, 2018, 13:06
"Верховный суд" Крыма отказал в апелляционных жалобах мичману Андрею Шевченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовому
Об этом сообщает Крим.Реалии .
Защита Лисового делала упор на том, что произошел "вооруженный конфликт между представителями двух регулярных армий", что означает дальнейшее содержание военного под стражей нарушением нормы Женевской конвенции. Также был проигнорирован аргумент, что моряк имеет долю в квартире родителей в Ялте.
После заседания "суда" Лисовой сообщил адвокату, что ни в чем не нуждается, так как волонтеры помогли с одеждой и обувью, а также попросил адвоката поздравить его родных с Новым годом.
Также "суд" отказал в апелляции мичману Андрею Шевченко, при этом сократил срок его содержания под стражей на сутки.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
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