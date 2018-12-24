В Винницкой области СБУ прекратила трансляцию запрещенного телеканала "Russia Today"

24 декабря, 2018, 08:43

Частное предприятие без лицензии предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV (интернет-телевидение), что транслировало запрещены в Украине пропагандистские телеканалы, в частности - "Russia Today"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Киберполиция совместно с СБУ пресекли деятельность интернет-провайдера Винницкой области, который транслировал запрещены в Украине российские пропагандистские телеканалы.

Правоохранители также зафиксировали трансляцию телеканалов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав. В результате им нанесен ущерб на несколько сотен тысяч гривен.

Уже начато уголовное дело по ч. 3 ст. 176 УК (нарушение авторского и смежных прав, которое нанесло значительный материальный ущерб).

Отметим, что в Одесской области транслировали телеканалы российских террористов "Новороссия ТВ" и "Оплот".