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В Одесской области транслировали телеканалы российских террористов "Новороссия ТВ" и "Оплот"

В курортном поселке Затока Одесской области в одном из отелей транслировали пропагандистские телеканалы российских террористов "Новороссия ТВ" и "Оплот"

Об этом сообщила в Facebook экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

"Приезжайте в Затоку Одесской области, посмотрите "Новороссию" и "Оплот"! Сразу в отеле, недалеко от моря, в 900 км от Донецка и 1200 от страны-оккупанта. И это не приграничный район в ПМР", - написала Бобровская, добавив фото трансляций.

Позже Бобровская отметила, что в отель оперативно приехали правоохранители, чтобы разобраться в ситуации.

"Спасибо за оперативность правоохранительным органам, которые сейчас работают на месте", - добавила Бобровская.

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