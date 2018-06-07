В Одесской области транслировали телеканалы российских террористов "Новороссия ТВ" и "Оплот"

7 июня, 2018, 10:57

В курортном поселке Затока Одесской области в одном из отелей транслировали пропагандистские телеканалы российских террористов "Новороссия ТВ" и "Оплот"

Об этом сообщила в Facebook экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

"Приезжайте в Затоку Одесской области, посмотрите "Новороссию" и "Оплот"! Сразу в отеле, недалеко от моря, в 900 км от Донецка и 1200 от страны-оккупанта. И это не приграничный район в ПМР", - написала Бобровская, добавив фото трансляций.

Позже Бобровская отметила, что в отель оперативно приехали правоохранители, чтобы разобраться в ситуации.

"Спасибо за оперативность правоохранительным органам, которые сейчас работают на месте", - добавила Бобровская.