Россия может освободить пленных украинских моряков к Рождеству, - Волкер

24 декабря, 2018, 08:26

Есть вероятность того, что Россия сделает жест доброй воли и освободит украинских пленных моряков к Рождеству

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью ТСН .

"Я думаю, это (освобождение украинских моряков к Рождеству, - Ред.) возможно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуации, поэтому, мы можем получить определенный импульс ", - отметил Волкер.

Он добавил, что недавно Путин общался с Меркель по вопросу украинских моряков.

"Недавно, как мне известно, у президента Путина был разговор с канцлером Меркель, где он сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным. Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это (освобождение, - ред.) будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное - освободить моряков быстрее. в идеале - к Рождеству ", - заявил он.

Волкер отменил свой рабочий визит в Москву из-за захвата украинских моряков и отметил, что поедет туда после освобождения моряков.

"Но после российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. И я тоже решил, что визит в Москву для меня в это время невозможен. Надеюсь, я сделаю это в следующем году, как только моряков действительно освободят".