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Цунами в Индонезии: уже 373 погибших, почти 1500 - травмированных

Количество погибших в результате разрушительного удара цунами в Индонезии увеличилось до 373 человек

Об этом сообщили в Национальном управлении по стихийных бедствий.

Согласно обновленным данным, 128 человек пропали без вести, 1459 человек получили ранения. Еще 5665 человек были эвакуированы из пострадавших районов.

Поисково-спасательная группа продолжает поиски погибших и спасение выживших во время цунами в Зондского пролива. По состоянию на понедельник, сотни военнослужащих и добровольцев прочесывают покрытые мусором пляже.

По данным спасателей, цунами разрушило или повредило 681 дом, 69 гостиниц и вилл, 420 лодок и судов, 60 торговых точек и магазинов, а также десятки автомобилей.

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