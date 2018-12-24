Цунами в Индонезии: уже 373 погибших, почти 1500 - травмированных

24 декабря, 2018, 21:58

Количество погибших в результате разрушительного удара цунами в Индонезии увеличилось до 373 человек

Об этом сообщили в Национальном управлении по стихийных бедствий.

Согласно обновленным данным, 128 человек пропали без вести, 1459 человек получили ранения. Еще 5665 человек были эвакуированы из пострадавших районов.

Поисково-спасательная группа продолжает поиски погибших и спасение выживших во время цунами в Зондского пролива. По состоянию на понедельник, сотни военнослужащих и добровольцев прочесывают покрытые мусором пляже.

По данным спасателей, цунами разрушило или повредило 681 дом, 69 гостиниц и вилл, 420 лодок и судов, 60 торговых точек и магазинов, а также десятки автомобилей.