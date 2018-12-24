 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Цунами в Индонезии: число погибших достигло 334

Число жертв разрушительного цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг возросло до 334, еще 764 человека получили ранения

Об этом говорится в распространенном в понедельник, 24 декабря, заявлении официального представителя национального Агентства по поиску и спасению, сообщает Da ilysabah .

По словам официального представителя национального Агентства по поиску и спасению, "цунами затронуло 17 районов в провинциях Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра".

Он также отметил, что поисковая операция продолжается и число жертв еще будет расти.

Напомним, ранее сообщалось о 280 погибших.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать