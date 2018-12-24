Цунами в Индонезии: число погибших достигло 334
24 декабря, 2018, 15:23
Число жертв разрушительного цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг возросло до 334, еще 764 человека получили ранения
Об этом говорится в распространенном в понедельник, 24 декабря, заявлении официального представителя национального Агентства по поиску и спасению, сообщает Da ilysabah .
По словам официального представителя национального Агентства по поиску и спасению, "цунами затронуло 17 районов в провинциях Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра".
Он также отметил, что поисковая операция продолжается и число жертв еще будет расти.
Напомним, ранее сообщалось о 280 погибших.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-