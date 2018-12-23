В Киеве аноним "заминировал" станцию метро "Лыбидская"

23 декабря, 2018, 13:35

Столичным правоохранителям позвонил неизвестный, который сообщил о "минировании" станции метро "Лыбидская"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Сейчас станция закрыта на вход и выход.

На месте работают взрывотехники и кинологи, которые проверяют информацию о заминировании.