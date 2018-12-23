В Киеве аноним "заминировал" станцию метро "Лыбидская"
23 декабря, 2018, 13:35
Столичным правоохранителям позвонил неизвестный, который сообщил о "минировании" станции метро "Лыбидская"
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Сейчас станция закрыта на вход и выход.
На месте работают взрывотехники и кинологи, которые проверяют информацию о заминировании.
- Вечером 22 декабря в Киеве из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров .
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