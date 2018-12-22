В Киеве из-за заминирования эвакуируют пассажиров из железнодорожного вокзала
22 декабря, 2018, 20:23
В Киеве из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Киеве .
"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы", - сообщили в полиции.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных. Проводится эвакуация лиц и тщательная проверка здания и прилегающей к нему территории.
- Напомним, 6 декабря в полицию Киево-Святошинского района позвонил нетрезвый мужчина и сообщил о минировании Верховной Рады .
- В Киеве неизвестный "заминировал" целую сеть супермаркетов.
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