 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве из-за заминирования эвакуируют пассажиров из железнодорожного вокзала


фото: http://vokzal.org.ua
В Киеве из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Киеве .

"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы", - сообщили в полиции.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных. Проводится эвакуация лиц и тщательная проверка здания и прилегающей к нему территории.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать