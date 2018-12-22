В Киеве из-за заминирования эвакуируют пассажиров из железнодорожного вокзала

22 декабря, 2018, 20:23

В Киеве из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Киеве .

"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы", - сообщили в полиции.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных. Проводится эвакуация лиц и тщательная проверка здания и прилегающей к нему территории.