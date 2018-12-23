В Карпатах во время пожара в гостинице погиб человек
Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В урочище Дил села Яблуница вблизи Яремче Ивано-Франковской области возник пожар в помещении гостиницы "Простоквашино". По информации ведомства, от ближайшего подразделения спасателей к месту пожара было около 25 км.
Персоналу отеля удалось эвакуировать жителей еще до прибытия пожарных, но позже, во время разбора конструкции гостиницы на месте пожара обнаружили тело человека.
"К ликвидации пожара привлекались подразделения Государственной пожарно-спасательной части №9 города Яремча, №11 города Надворная, №12 поселка Верховина, Государственного пожарно-спасательного поста поселка Делятин, Местной пожарной команды села Поляница и Добровольной пожарной дружины ТК" Буковель ". На месте пожара работал оперативный штаб", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время пожар ликвидирован, его причины устанавливаются.
- Напомним, в ночь с 21 на 22 декабря 2018 года на берегу реки Прут в курортном городе Яремча, что на Прикарпатье, вспыхнул четырехэтажный отель "Водопад" .
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