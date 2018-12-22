В Яремче загорелся отель, в котором летом отравились дети

22 декабря, 2018, 09:59

В ночь с 21 на 22 декабря 2018 года на берегу реки Прут в курортном городе Яремча, что на Прикарпатье, вспыхнул четырехэтажный отель "Водопад"

Видео пожара первыми распространили пользователи соцсетей, передает Курс .

По свидетельствам очевидцев, на месте работало несколько бригад пожарных.

На тушение пожара ушло 5 часов. Борьба с огнем осложнялась тем, что со стороны Прута к зданию было практически не подступиться, уточняет Зеркало Медиа .

Отель "Водопад" расположен на берегу реки Прут в 30 км от горнолыжного курорта "Буковель". Отель предлагает для размещения 54 номера различных категорий. При отеле также работает ресторан "Ватаг", лобби-бар "Черчиль", бильярд в каминном зале, SPA зона и финская сауна.