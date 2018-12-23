В 2019 году Россия может начать Третью мировую войну, - The National Interest

23 декабря, 2018, 10:55

На планете Земля насчитывается четыре наиболее угрожающие "горячие точки", где в течение следующего 2019 года может вспыхнуть настоящая Третья мировая война. Это морская российско-украинская граница, Персидский залив, Южно-Китайское море, Корейский полуостров

Об этом написал профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли в статье для The National Interest .

По мнению автора, недавний инцидент в Черном море, когда пограничная служба ФСБ России не дала пройти Керченским проливом двум катерам и буксиру ВМС Украины, вызвал рост напряженности в регионе. Вместе с тем Фарли отмечает, что Россия, скорее всего, не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами в Украине в 2019 году, поскольку они могут внести неопределенность в ситуацию.

В то же время в статье говорится о том, что с учетом сохраняющейся напряженности между США и РФ, даже "небольшое потрясение может разрушить хрупкий баланс, который хранится в регионе в течение последних нескольких лет" и втянуть в хаос всю Восточную Европу.