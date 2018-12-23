 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 2019 году Россия может начать Третью мировую войну, - The National Interest


фото: progulkipomoskve.ru
На планете Земля насчитывается четыре наиболее угрожающие "горячие точки", где в течение следующего 2019 года может вспыхнуть настоящая Третья мировая война. Это морская российско-украинская граница, Персидский залив, Южно-Китайское море, Корейский полуостров

Об этом написал профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли в статье для The National Interest .

По мнению автора, недавний инцидент в Черном море, когда пограничная служба ФСБ России не дала пройти Керченским проливом двум катерам и буксиру ВМС Украины, вызвал рост напряженности в регионе. Вместе с тем Фарли отмечает, что Россия, скорее всего, не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами в Украине в 2019 году, поскольку они могут внести неопределенность в ситуацию.

В то же время в статье говорится о том, что с учетом сохраняющейся напряженности между США и РФ, даже "небольшое потрясение может разрушить хрупкий баланс, который хранится в регионе в течение последних нескольких лет" и втянуть в хаос всю Восточную Европу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать