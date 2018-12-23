В 2019 году Россия может начать Третью мировую войну, - The National Interest
Об этом написал профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли в статье для The National Interest .
По мнению автора, недавний инцидент в Черном море, когда пограничная служба ФСБ России не дала пройти Керченским проливом двум катерам и буксиру ВМС Украины, вызвал рост напряженности в регионе. Вместе с тем Фарли отмечает, что Россия, скорее всего, не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами в Украине в 2019 году, поскольку они могут внести неопределенность в ситуацию.
В то же время в статье говорится о том, что с учетом сохраняющейся напряженности между США и РФ, даже "небольшое потрясение может разрушить хрупкий баланс, который хранится в регионе в течение последних нескольких лет" и втянуть в хаос всю Восточную Европу.
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