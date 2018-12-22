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Эпидемия кори способна подорвать боеспособность украинской армии, - Супрун


фото: ukrinform.ua
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила об угрозе эпидемии кори в украинской армии

Об этом Супрун заявила на Всеукраинском форуме "Безопасная страна, сообщает Укринформ..

"Корь угрожает нашим силовым структурам. В украинской армии молодежь и не очень молодые люди передают инфекцию кори друг другу. Многие военные не имеют иммунитета. Представьте себе, если бы целая бригада заболела корью и все были бы небоеспособными. Это очень большая угроза", - сказала Супрун.

И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что вакцинация в Украине является вопросом национальной безопасности.

"Без эффективной вакцинации не может быть сильного войска. На уровне президента будем инициировать мероприятия по вакцинации всех военных. И это очень важная вещь", - заявила Супрун.

 

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