Эпидемия кори способна подорвать боеспособность украинской армии, - Супрун
22 декабря, 2018, 17:36
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила об угрозе эпидемии кори в украинской армии
Об этом Супрун заявила на Всеукраинском форуме "Безопасная страна, сообщает Укринформ..
"Корь угрожает нашим силовым структурам. В украинской армии молодежь и не очень молодые люди передают инфекцию кори друг другу. Многие военные не имеют иммунитета. Представьте себе, если бы целая бригада заболела корью и все были бы небоеспособными. Это очень большая угроза", - сказала Супрун.
И.о. министра здравоохранения подчеркнула, что вакцинация в Украине является вопросом национальной безопасности.
"Без эффективной вакцинации не может быть сильного войска. На уровне президента будем инициировать мероприятия по вакцинации всех военных. И это очень важная вещь", - заявила Супрун.
- Как сообщалось в конце ноября, заболеваемость корью в Украине выросла на 15% .
- Польша может запретить въезд иностранцам без прививок от кори.
- Минздрав закупил почти 400 тысяч доз вакцин от кори.
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