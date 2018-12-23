Олимпийская чемпионка по биатлону объявила о завершении карьеры

23 декабря, 2018, 21:07

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина из Словакии после окончания нынешнего сезона завершит карьеру

Об этом сообщает Sportarena .

"Думаю, заканчивать нужно было после Олимпиады, все-таки я дважды мама и нужно перестать быть эгоисткой. Дети очень страдают, когда мы так надолго едем, а по-другому не получается. Мы попытались поработать в этом сезоне, потому что было ощущение чего-то неоконченного", - сказала Кузьмина.

Тренер и муж биатлонистки Даниэль Кузьмин подтвердил, что нынешний сезон станет для биатлонистки последним.

"Это последний сезон у Насти. Официально, я надеюсь, она закончит свою карьеру в Осло", - сказал Кузьмин.

Анастасия Кузьмина родилась в России, однако сменила гражданство и трижды выигрывала золото Олимпийских игр в составе сборной Словакии.