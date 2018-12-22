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Украинский биатлонист Пидручный провел невероятную гонку на Кубке мира


фото: tyzhden.ua
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в гонке преследовании на Кубке мира поднялся с 19-й на шестую позицию

Об этом сообщает Xsport.ua .

Сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове Место Пидручный допустил всего один промах на последнем огневом рубеже и с 19-й стартовой позиции поднялся на шестое место на финише.

Вторым среди украинцев стал Сергей Семенов, который чисто прошел только первую стрельбу, а на следующих трех огневых рубежах допустил по два промаха. В итоге, Семенов сумел подняться на пять строк и финишировал 31-м. Еще один украинец - Артем Прима после шести промахов откатился на две позиции и стал 34-м.

Норвежец Йоханнес Бё выиграл пятую гонку в сезоне, россиянин Александр Логинов финишировал вторым, а Тарьей Бё из Норвегии впервые в сезоне попал на пьедестал в личной гонке и получил бронзу.

Действующий обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад отыграл 38 позиций и занял пятое место.

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