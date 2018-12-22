Украинский биатлонист Пидручный провел невероятную гонку на Кубке мира
Об этом сообщает Xsport.ua .
Сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове Место Пидручный допустил всего один промах на последнем огневом рубеже и с 19-й стартовой позиции поднялся на шестое место на финише.
Вторым среди украинцев стал Сергей Семенов, который чисто прошел только первую стрельбу, а на следующих трех огневых рубежах допустил по два промаха. В итоге, Семенов сумел подняться на пять строк и финишировал 31-м. Еще один украинец - Артем Прима после шести промахов откатился на две позиции и стал 34-м.
Норвежец Йоханнес Бё выиграл пятую гонку в сезоне, россиянин Александр Логинов финишировал вторым, а Тарьей Бё из Норвегии впервые в сезоне попал на пьедестал в личной гонке и получил бронзу.
Действующий обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад отыграл 38 позиций и занял пятое место.
- Напомним, 6 декабря Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на 15 км и получила первую в карьере золотую награду Кубка мира.
- 2 декабря на первом этапе Кубка мира по биатлону сборная Украины завоевала бронзовые медали в одиночной смешанной эстафете .
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