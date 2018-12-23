На фронте 23 декабря не зафиксировано ни одного обстрела
23 декабря, 2018, 18:29
23 декабря российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
- Напомним, 22 декабря на фронте двое российских оккупантов были уничтожены и один ранен.
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