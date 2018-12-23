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На фронте 23 декабря не зафиксировано ни одного обстрела

23 декабря российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

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