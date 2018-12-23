22 декабря на фронте: два российских оккупанта уничтожены и один ранен
Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 23 декабря 2018 года, распространенной пресс-службой Министерства обороны Украины.
Как отмечается, российско-террористические войска осуществили прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.
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Кроме того, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, что на Луганском направлении, в районе населенного пункта Красногоровка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово на Мариупольском направлении.
В течение текущих суток - в воскресенье, 23 декабря, россияне и наемники огня не открывали.
- Напомним, летом министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" .
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