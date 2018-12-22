В Киеве арестовали полицейского, который ограбил 12-летнюю девочку
Об этом сообщает официальный сайт Прокуратуры Киева .
"В субботу, 22 декабря 2018 года, при процессуальном руководстве отдела организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями столичного территориального управления ГБР прокуратуры города Киева Печерским райсудом столицы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил дерзкое разбойное нападение на 12-летнюю девочку", - говорится в сообщении.
Разбойное нападение произошло 20 декабря у кинотеатра "Тампере". 22-летний работник правоохранительных органов напал на девочку, которая возвращалась домой через парк. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения.
- Напомним, полиция Киева начала уголовное дело против полицейских метрополитена, которые 20 декабря избили женщин дубинками.
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